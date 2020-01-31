В Кировском районе в аварии с маршруткой пострадали шесть пассажиров

31 Янв. 2020 2020-01-31T10:21:31+03:00

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Авария произошла в начале десятого утра 31 января в Кировском районе Волгограда. Маршрутка 29с ехала по улице Кирова, когда напротив строения №10а столкнулась с легковушкой «Фиат». От удара микроавтобус, за рулем которого был 50-летний водитель, съехал в кювет. Водители тут же вызвали "скорую" и полицейских. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть пассажиров.

Как сообщили в облздраве, в больницу доставлены три женщины с ушибами, женщина и молодой мужчина с переломами и еще одна пассажирка с сотрясением головного мозга. Их отвезли в больницу №7, где им предстоит лечение. Состояние всех пациентов - стабильное.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757924" frameborder="0"></iframe> 6 пассажиров маршрутки попали в больницу после ДТП в Волгограде.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, в том числе, кто спровоцировал столкновение, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="848" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757925" frameborder="0"></iframe> В Волгограде маршрутка улетела в камыши после столкновения с легковушкой.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU