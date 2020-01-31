2020-01-31T10:21:31+03:00
Происшествия

В Кировском районе в аварии с маршруткой пострадали шесть пассажиров

В Волгограде столкнулись 29с и легковушка
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Авария произошла на улице КироваАвария произошла на улице КироваФото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария произошла в начале десятого утра 31 января в Кировском районе Волгограда. Маршрутка 29с ехала по улице Кирова, когда напротив строения №10а столкнулась с легковушкой «Фиат». От удара микроавтобус, за рулем которого был 50-летний водитель, съехал в кювет. Водители тут же вызвали "скорую" и полицейских. По предварительным данным, в аварии пострадали шесть пассажиров.

Как сообщили в облздраве, в больницу доставлены три женщины с ушибами, женщина и молодой мужчина с переломами и еще одна пассажирка с сотрясением головного мозга. Их отвезли в больницу №7, где им предстоит лечение. Состояние всех пациентов - стабильное.

6 пассажиров маршрутки попали в больницу после ДТП в Волгограде.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах аварии, в том числе, кто спровоцировал столкновение, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

Водителей просят быть внимательными на дорогах и строго соблюдать правила дорожного движения.

В Волгограде маршрутка улетела в камыши после столкновения с легковушкой.Видео: ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
28 донских казаков съездят на парад за 4 миллиона казенных рублей
В Волгограде «Изобилие» оштрафовали на миллион за взятку
Рецедивист заставил младшеклассников обокрасть магазин игрушек и держал их в плену
Президент напомнил мэрам городов, что они не на Луне
В Астрахани ищут водителя, который сбил насмерть женщину с ребенком
В Волгограде прокуратура закрыла пять сайтов, которые продавали техосмотр
Сына директора завода радиооборудования осудили за мошенничество с поставками для оборонки
В Кировском районе в аварии с маршруткой пострадали шесть пассажиров
В аварии со школьным автобусом пострадали трое волгоградских подростков
Как огонь в ночи: Волгоград, Волжский и светящиеся теплицы сфотографировали из космоса
На проспекте Университетском волгоградские автомобилисты стоят в пробке из-за двух ДТП
УФАС аннулировало покупку 10-ти иномарок волгоградскими чиновниками
Внутренняя роспись собора Александра Невского попала на видео
В Волгограде бабушке-ветерану дали трехкомнатную квартиру вместо аварийного жилья
В Астрахани банда занималась автоподставами и аферами со страховками
В Волгограде выберут Мисс лед 2020
Вступился за мать: волгоградец избил отчима молотком