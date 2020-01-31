2020-01-31T09:38:13+03:00
Происшествия

В аварии со школьным автобусом пострадали трое волгоградских подростков

Водитель съехал в кювет
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Водитель не справился с управлением на нечищенной дороге.Водитель не справился с управлением на нечищенной дороге.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
Изменить размер текста:

Авария в Даниловском районе произошла в 7-40 утра. Школьный автобус после технического осмотра машины и медосмотра водителя выехал на маршрут. Он забрал несколько ребят из окрестных сел и вез их в поселок Даниловка. Но на повороте в село Миусово 59-летний мужчина съехал в кювет.

В результате аварии пострадали три школьника. 11-летняя девочка и двое мальчишек 14 и 13 лет. Всех троих доставили в больницу. Травмы у них не вызывают опасения.

Теперь полицейским предстоит разобраться, что же стало причиной ДТП. Неосторожность водителя или скользкая дорога.

А в Суровикино на перекрестке улиц Советской и Водопроводной под колеса машины попала 11-летняя девочка. 30-летний на «десятке» слишком поздно заметил подростка. Школьницу доставили в больницу с многочисленными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В аварии со школьным автобусом пострадали трое волгоградских подростков
Как огонь в ночи: Волгоград, Волжский и светящиеся теплицы сфотографировали из космоса
На проспекте Университетском волгоградские автомобилисты стоят в пробке из-за двух ДТП
УФАС аннулировало покупку 10-ти иномарок волгоградскими чиновниками
Внутренняя роспись собора Александра Невского попала на видео
В Волгограде бабушке-ветерану дали трехкомнатную квартиру вместо аварийного жилья
В Астрахани банда занималась автоподставами и аферами со страховками
В Волгограде выберут Мисс лед 2020
Вступился за мать: волгоградец избил отчима молотком
В 13 школах Волгограда ввели карантин
Волгоградец из тюрьмы обманывал тульских бабушек
В Волгограде готовят под снос часть кафе «Добрая Одесса» и ресторана «Вкусный дом»
В Волгоградской области создали книгу о почетных гражданах региона
В Астрахани студент и школьник угнали пять машин
На улице Автомобилистов сделают новое разворотное кольцо
В Астраханской области будут штрафовать торговцев снюсами
Медики частной «скорой» приписывали пациентов, чтобы получить компенсацию от государства
В Калаче-на-Дону наконец-то открыли обновленное училище имени Штепо
Под Волгоградом пенсионерка спаслась от грабителя, закрывшись в своей комнате
На юге Волгограда женщина на иномарке врезалась в грузовик
Пьяный рыбак ночью вышел на Волгу в резиновой лодке и утонул
В Волгограде в уличной драке зарезали 16-летнего студента
«Волгоград достоин большого футбола!»: новичок «Ротора» Александр Довбня
В Волжском уже в 11-ти школах классы закрыли на карантин
В Волгограде каждый третий дом может попасть в программу реновации жилья
Еще на 20 перекрестках Волгограда установят выносные светофоры
Разбитые окна, дыры в полах: Роспотребнадзор шокировали условия в сельской школе под Волгоградом
Студент-медик из Волгограда поборется за главный приз «Comedy Баттл»
На содержание чиновников Волгограда в 2020-м потратят более миллиарда рублей