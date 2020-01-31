В аварии со школьным автобусом пострадали трое волгоградских подростков

31 Янв. 2020 2020-01-31T09:38:13+03:00

Водитель не справился с управлением на нечищенной дороге. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

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Авария в Даниловском районе произошла в 7-40 утра. Школьный автобус после технического осмотра машины и медосмотра водителя выехал на маршрут. Он забрал несколько ребят из окрестных сел и вез их в поселок Даниловка. Но на повороте в село Миусово 59-летний мужчина съехал в кювет.

В результате аварии пострадали три школьника. 11-летняя девочка и двое мальчишек 14 и 13 лет. Всех троих доставили в больницу. Травмы у них не вызывают опасения.

Теперь полицейским предстоит разобраться, что же стало причиной ДТП. Неосторожность водителя или скользкая дорога.

А в Суровикино на перекрестке улиц Советской и Водопроводной под колеса машины попала 11-летняя девочка. 30-летний на «десятке» слишком поздно заметил подростка. Школьницу доставили в больницу с многочисленными травмами.

ИСТОЧНИК KP.RU