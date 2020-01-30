Как огонь в ночи: Волгоград, Волжский и светящиеся теплицы сфотографировали из космоса
Есть у космонавтов такая забава: любоваться с околоземной орбиты светом ночных городов и передавать приветы их жителям - в виде фотографий из космоса. Волгоград космонавты балуют: уже не один раз город-герой облетал инстаграмы и твиттеры космонавтов. Последней была астронавт США Джессика Меир, которая фотографией ночного Волгограда поздравляла своих подписчиков с Новым годом. Жителям обычно это очень приятно, но находятся те, кто грустит: то Красноармейский отрезали, то кусок Волжского.
На этот раз на фото космонавта Олега Скрипочки попал не только Волгоград, но и весь Волжский, с пламенем огней от теплиц "Ботаники". В городе-спутнике кто-то снова "забыл выключить свет". Как выращивают овощи, видно даже с борта Международной космической станции. Фото Олега Скрипочки выложили в четверг вечером на официальной страничке Роскосмоса на Фейсбуке. Пообещав, что тема ночных городов с МКС будет продолжена. Очень уж любят жители планеты Земля взглянуть на свой город из космоса.
Напомним, большинство людей сходится во мнении, что с околоземной орбиты Волгоград кажется похожим на динозавра. Кроме Джесики Меир и Олега Скрипочки, космический фотопривет волгоградцам передавал и космонавт Олег Кононенко.
ИСТОЧНИК KP.RU