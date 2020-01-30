2020-01-30T18:19:06+03:00
Общество

На проспекте Университетском волгоградские автомобилисты стоят в пробке из-за двух ДТП

На некоторых участках движение не более 3 километров в час
Юлия Данильченко
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Огромная пробка образовалась на Второй Продольной в Советском районе Волгограда от улицы Казахской до Автомобилистов вечером 30 января. В самый час-пик, когда горожане возвращаются с работы домой, на проспекте Университетском около 18:30 и 18:45 часов случились две аварии. ДТП произошли в правом ряду, поэтому стоит транспорт, который ехал в сторону южной части города.

Движение на некоторых участках замедлилось от 5 до 10 километров в час. В левом ряду в направлении центра – до 15 километров. Об этом сообщает портал «Яндекс.Пробки», который оценивает ситуацию в 4 балла. Затруднено движение и на улице Автомобилистов – тут скорость машин не превышает 3 километров, такая же картина на улице Электролесовской. При этом левый ряд, к счастью водителей, едет свободно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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