УФАС аннулировало покупку 10-ти иномарок волгоградскими чиновниками

30 Янв. 2020 2020-01-30T17:22:50+03:00

Чиновники прописали условия тендера так, что под них попадает только одна машина марки Toyota Camry Элеганс Safety. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

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Волгоградские антимонопольщики аннулировали тендер по закупке администрацией Волгоградской области десяти новых автомобилей. Да еще планируют оштрафовать должностное лицо, ответственное за составление этой закупки.

Напомним, на днях на сайте Госзакупок появился аукцион на покупку 10 иномарок для волгоградских чиновников за 20 миллионов рублей.

- В УФАС поступила жалоба от физлица. При изучении документации тендера специалисты пришли к выводу, что технические характеристики и ценовые параметры прописаны так, что попадает под них только автомобили одной марки - Toyota Camry Элеганс Safety. Таким образом, число участников тендера уже заранее ограничено, - поясняют свои выводы в региональном управлении.

На этом основании аукцион и аннулировали.

- Кроме того, мы направим материалы проверки в комитет финансового контроля Волгоградской области, что может повлечь за собой признание закупки таких «роскошных» автомобилей вообще нецелесообразной, - добавляет руководитель УФАС по региону Роман Лучников.

ИСТОЧНИК KP.RU