Внутренняя роспись собора Александра Невского попала на видео

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:31:23+03:00

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Это только снаружи кажется, что строительство Собора Александра Невского в Волгограде застыло, на самом деле работа кипит, только теперь внутри. Здесь идут отделочные работы. Одни штукатурят стены, другие - расписывают уже готовые своды.

Конха уже готова. Фото волгоградской епархии.

- Штукатурим, пробиваем отверстия под вентиляцию, и параллельно идет армирование внутреннего свода центрального купола, - рассказывает корреспонденту информационно-издательского отдела Волгоградской епархии прораб Артем Кондратьев.

Одновременно рабочие штукатурят стены. Фото волгоградской епархии.

Одновременно в храме работают художники.

Образы и орнаменты пишут в стилистике 12-го века. Фото волгоградской епархии.

- До меня здесь выполнял роспись художник Александр Черный. Конха уже завершена. Образы прописаны, сейчас делаем орнаментную составляющую в алтарной части, медальоны в арке и постепенно двигаемся вниз, - рассказывает художник-монументалист Евгений Доброминский.

Кстати, при написании образов и орнаментов используется стилистика 12-го века.

В соборе Александра Невского в Волгограде полным ходом идет роспись стен.Глас Божий в каждое сердце! Братья и сестры! Подписывайтесь на канал, расскажите друзьям о нас. Наш сайт - http://volgeparhia.ru Наша группа "ВКонтакте" - http://vk.com/club32230909 Мы в инстаграме

ИСТОЧНИК KP.RU