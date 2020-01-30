В Волгограде бабушке-ветерану дали трехкомнатную квартиру вместо аварийного жилья

30 Янв. 2020 2020-01-30T16:47:42+03:00

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Тех, кто воевал и помогал советской армии в тылу во время войны, осталось совсем немного. Поэтому так важно, чтобы они жили в комфортных условиях, в радости и уважении. В Волограде еще одному ветерану помогли с жильем.

90-летняя Варвара Пономаренко, проработавшая подростком всю войну в колхозе, жила в старом двухэтажном доме. Его признали аварийным несколько лет назад. Находиться там стало опасно, и бабушка переехала жить к родственникам. Но большому семейству пришлось не просто. И на помощь пришли общественники и чиновники. Благодаря их совместным действиям ветерану передали в безвозмездное и бессрочное пользование трехкомнатную квартиру по улице Кирова, 147.

Также администрация Волгограда помогла семье с переездом. Квартиру недавно отремонтировали и в ней есть все условия для комфортной жизни: сантехника, газовая плита, современные теплые окна.

Она располагается на первом этаже, так что Варваре Трофимовне будет удобно выходить гулять. Жить пожилая женщина будет с внучком и маленьким правнуком. Родственники смогут присмотреть за 90-летней бабушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU