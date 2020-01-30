2020-01-30T16:47:42+03:00
Общество

В Волгограде бабушке-ветерану дали трехкомнатную квартиру вместо аварийного жилья

90-летняя пенсионерка отмечает новоселье вместе с семьей
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Жить в трехкомнатной квартире бабушка будет вместе с внучкой. Фото: мэрия ВолгоградаЖить в трехкомнатной квартире бабушка будет вместе с внучкой. Фото: мэрия Волгограда
Изменить размер текста:

Тех, кто воевал и помогал советской армии в тылу во время войны, осталось совсем немного. Поэтому так важно, чтобы они жили в комфортных условиях, в радости и уважении. В Волограде еще одному ветерану помогли с жильем.

90-летняя Варвара Пономаренко, проработавшая подростком всю войну в колхозе, жила в старом двухэтажном доме. Его признали аварийным несколько лет назад. Находиться там стало опасно, и бабушка переехала жить к родственникам. Но большому семейству пришлось не просто. И на помощь пришли общественники и чиновники. Благодаря их совместным действиям ветерану передали в безвозмездное и бессрочное пользование трехкомнатную квартиру по улице Кирова, 147.

Также администрация Волгограда помогла семье с переездом. Квартиру недавно отремонтировали и в ней есть все условия для комфортной жизни: сантехника, газовая плита, современные теплые окна.

Она располагается на первом этаже, так что Варваре Трофимовне будет удобно выходить гулять. Жить пожилая женщина будет с внучком и маленьким правнуком. Родственники смогут присмотреть за 90-летней бабушкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Внутренняя роспись собора Александра Невского попала на видео
В Волгограде бабушке-ветерану дали трехкомнатную квартиру вместо аварийного жилья
В Астрахани банда занималась автоподставами и аферами со страховками
В Волгограде выберут Мисс лед 2020
Вступился за мать: волгоградец избил отчима молотком
В 13 школах Волгограда ввели карантин
Волгоградец из тюрьмы обманывал тульских бабушек
В Волгограде готовят под снос часть кафе «Добрая Одесса» и ресторана «Вкусный дом»
В Волгоградской области создали книгу о почетных гражданах региона
В Астрахани студент и школьник угнали пять машин
На улице Автомобилистов сделают новое разворотное кольцо
В Астраханской области будут штрафовать торговцев снюсами
Медики частной «скорой» приписывали пациентов, чтобы получить компенсацию от государства
В Калаче-на-Дону наконец-то открыли обновленное училище имени Штепо
Под Волгоградом пенсионерка спаслась от грабителя, закрывшись в своей комнате
На юге Волгограда женщина на иномарке врезалась в грузовик
Пьяный рыбак ночью вышел на Волгу в резиновой лодке и утонул
В Волгограде в уличной драке зарезали 16-летнего студента
«Волгоград достоин большого футбола!»: новичок «Ротора» Александр Довбня
В Волжском уже в 11-ти школах классы закрыли на карантин
В Волгограде каждый третий дом может попасть в программу реновации жилья
Еще на 20 перекрестках Волгограда установят выносные светофоры
Разбитые окна, дыры в полах: Роспотребнадзор шокировали условия в сельской школе под Волгоградом
Студент-медик из Волгограда поборется за главный приз «Comedy Баттл»
На содержание чиновников Волгограда в 2020-м потратят более миллиарда рублей