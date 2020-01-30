2020-01-30T15:27:24+03:00
Происшествия

В Астрахани банда занималась автоподставами и аферами со страховками

В группировку входили 9 человек, в том числе волгоградцы
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Еще одну банду, которая зарабатывала на фиктивных ДТП и страховках, разоблачили в Астрахани. Вчера, 29 января, мошенников задержали. Всего в группировку входило 9 человек. Среди них, как астраханцы, так и волгоградцы, а также несколько друзей из Ингушетии. Всем им от 22 до 50 лет. Организатором был 26-летний астраханец.

Следователи установили, что группа автоподставщиков действовала с февраля 2017-го.

- Мошенники выбирали безлюдные улицы, на которых также нет камер видеонаблюдения и там инсценировали аварии. Причем в ДТП обязательно задействовали дорогие и элитные иномарки. После оформления ДТП передавали документы автоюристам, которые, будучи введёнными в заблуждение, предоставляли в страховые компании заведомо ложные сведения о наступлении страховых случаев для последующего начисления выплат на ремонт машин, - рассказал старший следователь майор юстиции Руслан Калиев.

Правда, получить страховки аферистам удалось лишь дважды. По другим шести липовым ДТП им отказали в выплатах. Всего они пытались получить у страховых компаний более 3 миллионов рублей.

Задержали мошенников сотрудники угрозыска регионального Главка при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.

- Двух членов ОПГ уже взяли под стражу, остальные находятся на подписке о невыезде и надлежащем поведении, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области. - На данный момент уголовное дело автоподставщиков с утверждённым прокуратурой обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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