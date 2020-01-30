В Волгограде выберут Мисс лед 2020

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:43:13+03:00

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Зима в этом году выдалась совсем не морозной и даже дождливой. В городе работающие катки можно по пальцам пересчитать. Но любителей покататься на коньках это не останавливает. Тем более, что в городе вновь появился открытый каток с искусственной заморозкой льда. А в субботу, 1 февраля, в Волгограде стартует конкурс «Мисс лед 2020». Выбирать будут самую-самую фигуристку. Чтобы стать победительницей вовсе не обязательно быть профи, а вот множество друзей – приветствуются.

Как рассказал «КП-Волгоград» директор парка «Раздолье» Андрей Еркин, желающим принять участие в конкурсе нужно записать 10-секундное видео с красивым катанием на льду и опубликовать его в своем инстаграмм с хэштегом #мисслед2020. Выбирать победителя будут 1 марта 2020 по количеству лайков - чем больше, тем лучше. А в качестве приза «Мисс лед» получит сертификат на бесплатное катание на коньках следующий сезон 2020/2021 и ценные подарки. Ограничений по возрасту нет, к тому же будет несколько номинаций.

Также 1 февраля на катке в пойме Царицы у интерактивного музея «Россия – моя история» будут отмечать день выпускников. Компаниям больше пяти человек за совместное фото на льду подарят абонементы на каток.

ИСТОЧНИК KP.RU