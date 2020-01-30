Вступился за мать: волгоградец избил отчима молотком

30 Янв. 2020 2020-01-30T14:17:35+03:00

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29 января выдался в Волгограде тяжелым и криминальным: насмерть сбили молодого человека на «Каче», потом поступило сообщение об убийстве 16-летнего студента, а сегодня полицейские рассказали еще одну жуткую историю - как мужчина едва не забил до смерти отчима.

Вечером в больницу привезли чуть живого 52-летнего жителя Ворошиловского района Волгограда. Врачи диагностировали у него перелом свода черепа и перелом ребер. Его сильно избили… молотком.

О криминальном характере травмы медики сообщили в полицию. по «горячим» следам полицейские быстро нашли того, кто это сделал. Им оказался 34-летний сын сожительницы потерпевшего.

Как выяснили правоохранители, вечером между мужчинами вспыхнул конфликт из-за того, что отчим повысил голос на гражданскую супругу. Сын решил заступиться за мать и в порыве гнева схватил молоток и нанес несколько ударов по голове и по туловищу сожителя.

- Мужчину, кстати, уже ранее судимого, задержали и взяли под стражу. На него завели уголовное дело по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Теперь ему грозит немалый срок - до 10 лет лишения свободы, - уточняют в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU