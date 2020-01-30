2020-01-30T16:00:22+03:00
Общество

В 13 школах Волгограда ввели карантин

Закрылись 23 класса
Екатерина МАЛИНИНА
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Эпидпорог ОРВИ и гриппа в Волгоградской области пока не превышен.Эпидпорог ОРВИ и гриппа в Волгоградской области пока не превышен.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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По официальным данным эпидемиологический порог по гриппу и ОРВИ в Волгограде не превышен. В отличие от Астраханской области, где вот уже несколько недель из-за вируса закрыты все школы, волгоградцы болеют чуть меньше. Но похоже, эпидемия наступает и на нашу территорию. Управление образования 30 января закрыло на карантин 23 класса в 13 школах. Решение приняли после того, как в них заболели более 20 процентов учеников. Возможно, количество классов станет больше. Погода стоит нестабильная, теплая – благоприятная среда для распространения заразы.

На сколько дней закрыли классы, будут решать в самих учебных заведениях. Это может быть и два дня, и неделя.

Кстати, в прошлом году несколько школ уже частично закрывали на карантин.

Так что берегите своих детей. Старайтесь избегать больших массовых мероприятий, приучите мыть руки с мылом после любой прогулки, проветривайте комнаты, используйте медицинские маски. Организуйте сыну или дочери правильное питание. Тогда риск заболеть снизится на порядок.

СПРАВКА "КП"

В каких школах ввели карантин

Тракторозаводский район - МОУ СШ №18, 27; Краснооктябрьский район - Лицей 2, МОУ СШ №49; Центральный район - МОУ СШ № 83, 84; Ворошиловский район - Гимназия №5; Кировский район - МОУ СШ №24, 100; Красноармейский район - Лицей №1, Гимназия №7, МОУ СШ 124, 62.

ИСТОЧНИК KP.RU

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