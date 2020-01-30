2020-01-30T13:45:47+03:00
Происшествия

Волгоградец из тюрьмы обманывал тульских бабушек

Он притворялся их племянником и просил деньги
Екатерина МАЛИНИНА
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Бабушки переводили на телефон мошенника десятки тысяч рублей.Бабушки переводили на телефон мошенника десятки тысяч рублей.Фото: Евгений ЧЕРНЫХ
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Пенсионеры чаще всего становятся жертвами мошенников. На телефон 80-летней пенсионерки из Тулы позвонил ее племянник и попросил у нее денег: он нарушил правила, а сотрудник ГИБДД требует взятку 60 тысяч рублей. Сумму он пообещал вернуть. Та решила помочь родственнику и перевела сумму. Только после разговора пожилая женщина решила набрать телефон любимого племянника. И мужчина был не в курсе ни взятки, ни денег. Тогда женщина догадалась, что ее обманули.

Тот же самый «племянник» сумел выманить деньги еще у трех жительниц Тульской области под тем же самым предлогом.

Полицейские смогли вычислить преступника. Арестовывать его не пришлось. 27-летний мужчина уже отбывает свой срок и звонил он уже из колонии. Сидит волгоградец за убийство и угон до 2027 года. Но срок могут увеличить. В мошенничестве подозреваемый сознался. В отношении него возбудили уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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