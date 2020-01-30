В Волгограде готовят под снос часть кафе «Добрая Одесса» и ресторана «Вкусный дом»

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:39:10+03:00

Изменить размер текста: A A

Убрав все нужные и ненужные киоски с улиц Волгограда, власти взялись за незаконные пристройки. Под снос идут не только площадки на окраинах, но и достаточно известные кафе и рестораны в центре города. Уже снесли летнюю террасу ресторана «Фасоль» на Набережной (то самое заведение, где убили криминального авторитета Кадина). На очереди летняя площадка у ресторана «Вкусный дом», расположенного по улице Соколова. Кстати, на днях в этом заведении ужинал наш именитый земляк - актер Камиль Ларин. К счастью, сам ресторан трогать не будут. От владельца требуют демонтировать только навесы, расположенные на участке у заведения.

Лишится пристройки и кафе «Добрая Одесса» (расположенное по улице Рабоче-Крестьянской в сквере напротив ТЮЗа). Распоряжением, подписанным главой Волгограда, владелец кафе должен уже до конца января самовольно демонтировать часть кирпичного строение площадью около 30 квадратных метров. Если бизнесмен это не сделает сам, то за снос пристройки возьмется ЖКХ Ворошиловского района.

ИСТОЧНИК KP.RU