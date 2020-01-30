В Волгоградской области создали книгу о почетных гражданах региона

30 Янв. 2020 2020-01-30T13:10:50+03:00

Над ней трудились писатели, журналисты, краеведы и ученые больше трех лет

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Идея отразить в одном издании историю Волгоградской области в лицах пришла несколько лет назад. В 2017 году приступили к созданию книги. В ней – очерки и рассказы о каждом почетном жителе Волгоградской области. Героями стали спортсмены, ветераны, ученые, рабочие, управленцы, общественники. Все те, кто жил и трудился на благо родного края и земли. Почетный житель - не значит почтенный возраст. Наряду со столетними участниками Сталинградской битвы на стенах белого зала значится также и молодежь, к примеру - олимпийская чемпионка Елена Исинбаева. Кстати, ее на презентации книги не было. Не смог приехать и Максим Матвеевич Загорулько - ему уже тяжело выезжать из дома.

Кропотливая работа над книгой длилась три года. За это время писатели, краеведы, ученые, журналисты собирали факты из биографии, работали с архивными фото и воспоминаниями, беседовали с самими героями. В итоге получилось 560 страниц . Огромную помощь в подготовке книги оказали горьковка, краеведческий музей, музей-панорама «Сталинградская битва» и многие другие учреждения.

Книгу презентовали самим героям 30 января в Зале Воинской и Трудовой Славы. В этот день на встрече с губернатором Андреем Бочаровым свои экземпляры получили Владислав Коваль, Юрий Лепехин, Николай Максюта, Евгений Рогов, Василий Сивокозов, Раиса Скрынникова, Борис Усик и другие известные волгоградцы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757761" frameborder="0"></iframe> В Волгограде презентовали книгу о почётных гражданах.Екатерина СИМОХИНА

Книгу «Почетные граждане. Время. Герои. Судьбы» отправят в городские и областные библиотеки и школы. Дети смогут изучать историю родного края через судьбы великих людей.

ИСТОЧНИК KP.RU