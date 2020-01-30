В Астрахани студент и школьник угнали пять машин
В последнее время в Астрахани участились случаи угона машин. Причем «почерк» преступлений часто был один и тот же, а значит, в городе завелись серийные угонщики. Последней жертвой стал владелец «ВАЗ-21074». Его машину украли прямо от дома. Сегодня оперативники угрозыска при силовой поддержке спецподразделения полиции «Гром» задержали этих угонщиков. И каково же было их удивление, когда выяснилось, что преступниками стали двое мальчишек: одному 18 лет и он является студентом колледжа, а второй вообще 17-летний школьник.
Ребята угнали «семерку» (замкнув провода в замке зажигания), покатались на ней по району и бросили в одном из переулков. Когда стали беседовать с ними в отделе полиции, выяснилось, что по такой же «схеме» мальчишки угнали еще четыре машины.
- На задержанных уже завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Обоим избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Проверяется их причастность к другим аналогичным фактам угонов, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.
В Астрахани бойцы "Грома" задержали серийных угонщиков.
Безусловно, вины с юношей никто не снимает, но, в тоже время, Начальник отдела полиции №3 УМВД России по городу Астрахани Дмитрий Гайдидей отметил, что владелец «семерки» сам не принял элементарных мер по обеспечению сохранности автомобиля, бросив его у дома без сигнализации.
ИСТОЧНИК KP.RU