В Астрахани студент и школьник угнали пять машин

30 Янв. 2020 2020-01-30T12:20:57+03:00

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В последнее время в Астрахани участились случаи угона машин. Причем «почерк» преступлений часто был один и тот же, а значит, в городе завелись серийные угонщики. Последней жертвой стал владелец «ВАЗ-21074». Его машину украли прямо от дома. Сегодня оперативники угрозыска при силовой поддержке спецподразделения полиции «Гром» задержали этих угонщиков. И каково же было их удивление, когда выяснилось, что преступниками стали двое мальчишек: одному 18 лет и он является студентом колледжа, а второй вообще 17-летний школьник.

Ребята угнали «семерку» (замкнув провода в замке зажигания), покатались на ней по району и бросили в одном из переулков. Когда стали беседовать с ними в отделе полиции, выяснилось, что по такой же «схеме» мальчишки угнали еще четыре машины.

- На задержанных уже завели уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». Обоим избрана мера пресечения – подписка о невыезде. Проверяется их причастность к другим аналогичным фактам угонов, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757750" frameborder="0"></iframe> В Астрахани бойцы "Грома" задержали серийных угонщиков.

Безусловно, вины с юношей никто не снимает, но, в тоже время, Начальник отдела полиции №3 УМВД России по городу Астрахани Дмитрий Гайдидей отметил, что владелец «семерки» сам не принял элементарных мер по обеспечению сохранности автомобиля, бросив его у дома без сигнализации.

ИСТОЧНИК KP.RU