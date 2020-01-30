2020-01-30T11:56:51+03:00
Общество

На улице Автомобилистов сделают новое разворотное кольцо

В Волгограде разработали проект для соединения новой дороги с имеющейся
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Старое разворотное кольцо адаптируют под новую дорогу. Фото: Яндекс.ПанорамыСтарое разворотное кольцо адаптируют под новую дорогу. Фото: Яндекс.Панорамы
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Улица Электролесовская в Советском районе Волгограда в этом году станет длиннее. Подрядчик уже приступил к строительству нового участка, который дойдет до проезда к ТРК «Акварель». Со временем новая дорога соединится с улицей Кирова и станет полноценным дублером Второй продольной. Соединит существующую автодорогу со строящейся магистралью разворотное кольцо. Администрация города уже подготовила проект реконструкции площадки на улице Автомобилистов. Скоро здесь начнутся работы.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, сначала рабочие МУП «ДСЭР Советского района» снимут старый асфальт и бордюры, проведут геодезические исследования. Инженерные коммуникации из зоны строительства будущей дороги будут выносить, как и контактную сеть троллейбуса. Уберут и лишние столбы, которые стоят на месте, где пройдет трасса. После на разворотном кольце положат новый асфальт.

- При этом контактная троллейбусная сеть в Советском и Кировском районах будет сохранена для возможности дальнейшего использования, - подчеркивают в мэрии.

Напомним, строительство четырехполосной дороги в продолжении улицы Электролесовской началось в конце прошлого года. Средства выделили по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Вдоль будущей проезжей части уже уложили трубы ливневой канализации и сделали колодцы. Сейчас рабочие переносят из зоны строительства коммуникации. Весной с приходом тепла начнут делать основание под саму дорогу, тротуары и велодорожки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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