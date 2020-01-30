2020-01-30T11:45:46+03:00
Общество

В Астраханской области будут штрафовать торговцев снюсами

Астраханские депутаты одобрили закон, запрещающий продажу никотиновых смесей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Теперь в Астраханской области жевательный табак под запретом.Теперь в Астраханской области жевательный табак под запретом.Фото: Мария ЛЕНЦ
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В Астраханской области «конфеты с никотином» стали распространяться среди детворы с такой скоростью, что депутаты регионального парламента решили не дожидаться решения о запрете этих смесей от федеральных коллег и установили «табу» на уровне области.

- Депутаты Астраханской облдумы одобрили закон, запрещающий продажу никотиносодержащей бестабачной продукции несовершеннолетним и предусматривающий ответственность за неисполнение нормы, - сообщает пресс-служба регионального парламента.

Документ внес на рассмотрение депутатов глава региона Игорь Бабушкин. Отныне торговцев «жевательного табака» ждет штраф. На граждан - от 1 до 3 тысяч рублей, на должностных лиц – от 5 до 10 тысяч рублей, на юридических лиц – от 10 до 20 тысяч рублей. За повторное нарушение сумма увеличивается более чем в два раза.

- Контролировать исполнение будут должностные лица органов местного самоуправления. Полномочиями по рассмотрению таких дел предлагается наделить мировых судей, - уточняют в облдуме.

ИСТОЧНИК KP.RU

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