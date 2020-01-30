2020-01-30T11:43:05+03:00
Общество

Медики частной «скорой» приписывали пациентов, чтобы получить компенсацию от государства

За два года они получили 200 тысяч на «мертвые души»
Екатерина МАЛИНИНА
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Руководитель заставлял врачей приписывать количество вызовов.Руководитель заставлял врачей приписывать количество вызовов.Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Большинство волгоградцев вызывают обычную «скорую» по «03». Но когда у жителя есть полис ДМС или ему больше нравится негосударственная медицина, то тогда звонок поступает к частнику. За неотложное обслуживание фирма получает денежную компенсацию от территориально фонда медицинского страхования. Деньги не очень большие, но не лишние. Как выяснили волгоградские следователи МВД, в Волгограде одна из компаний, которая оказывает медицинскую скорую помощь, решила заработать на бюджете. Они стали составлять ложные карты вызовов, находить приписки к количеству обслуженных пациентов. С конца 2017 года по февраль 2019 года руководству удалось получить от государства 200 тысяч рублей просто за «мертвые души». Все приказы своим докторам и фельшерам о подлога отдавал лично 44-летний директор.

- Сейчас в отношении него возбудили уголовное дело по статье: мошенничество в сфере страхования. Ему грозит до 6 лет лишения свободы. Суд не стал арестовывать подозреваемого и ввел запрет определенных действий, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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