В Калаче-на-Дону наконец-то открыли обновленное училище имени Штепо

30 Янв. 2020 2020-01-30T11:12:33+03:00

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Этот корпус училища имени дважды Героя Социалистического труда Виктора Штепо в Калаче-на-Дону начали строить еще в 1998-м, потом «заморозили». Двадцать лет здание разрушалось, пока Калач-на-Дону не стал центром празднования 75-летия Сталинградской битвы. Именно тогда - в 2017-м накануне празднования - губернатор Волгоградской области пообещал сделать городу подарок в виде отремонтированного училища. Из бюджета выделили деньги. Но подрядчик затянул ремонт. Ускорили работы только после визита главы региона и его жесткой критики. И вот ученики наконец-то сели за новые парты.

В распоряжении воспитанников 11 просторных классов, оснащенных современным учебно-лабораторным, мультимедийным, интерактивным оборудованием. А еще здесь открылся Центр патриотического воспитания молодежи, созданный по предложению ветеранов. На его базе уже действует волонтерский центр, объединяющий фронтовиков, школьников, студентов. Сегодня там проведен первый Урок Мужества.

«Здесь созданы условия для подготовки конкурентоспособных рабочих кадров, а также для повышения квалификации педагогов», - отметила на открытии заместитель губернатора Волгоградской области Зина Мержоева.

В настоящее время училище готовит рабочих по пяти профессиям: сварщик ручной и частично механизированной сварки (наплавки); мастер отделочных строительных работ; мастер жилищно-коммунального хозяйства; мастер столярно-плотничных и паркетных работ; парикмахер.

ИСТОЧНИК KP.RU