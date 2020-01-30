Под Волгоградом пенсионерка спаслась от грабителя, закрывшись в своей комнате

30 Янв. 2020 2020-01-30T10:57:55+03:00

Мужчина до этого уже был судим. Фото: Андрей МИРЕЙКО

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В дом к 85-летней жительницы Дубовского района вечером 29 января ворвался незнакомый мужчина. Незваный гость сразу же потребовал отдать ему все деньги, иначе он ее зарежет. Но бабушка оказалась не робкого десятка. она сумела вырваться от грабителя, убежать в свою комнату и закрыться.

Сколько преступник к ней не стучался, пенсионерка не открыла и на уговоры не поддалась.

Деньги в квартире старушки нападавший не нашел. Так что ушел с пустыми руками. А бабушке после его ухода стало плохо. Так что полицию пожилая женщина вызвала только на следующий день.

Следователи быстро вычислили преступника: 39-летнего мужчину задержали за разбой. За два месяца до этого он освободился из тюрьмы за совершение кражи.

- Мужчина дал признательные показания. Ему теперь грозит до 12 лет лишения свободы. Он находится в СИЗО, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU