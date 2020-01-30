2020-01-30T10:01:06+03:00
Происшествия

На юге Волгограда женщина на иномарке врезалась в грузовик

Водитель легковушки в больнице, ее пассажирка получила легкие травмы
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Иномарка не уступила дорогу грузовику.Иномарка не уступила дорогу грузовику.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Женщина - водитель попала в аварию в эту среду в Красноармейском районе Волгограда. По предварительным данным, около восьми часов утра 22-летняя девушка за рулем «Рено Логан» ехала по дороге от трассы на Большие Чапурники в сторону улицы 40 лет ВЛКСМ. На повороте у «Каустика» автоледи не уступила дорогу грузовику. В итоге иномарка столкнулась с вездеходом «Урал-4320». Автомобиль повышенной проходимости и его 47-летний водитель практически не пострадали. А вот легковушке и находившемся в ней девушкам досталось.

Как сообщили «КП-Волгоград» в региональном главке МВД России, в результате ДТП водитель иномарки получила травмы средней тяжести. Ее на скорой увезли в больницу. 33-летняя пассажирка «Рено Логан» позже сама обратилась за помощью к медикам.

Всего за прошедшие сутки на дорогах области один человек погиб, еще 12 получили ранения в ДТП. В их числе и трое маленьких детей, которые ехали в перевернувшемся автобусе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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