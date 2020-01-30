2020-01-30T09:53:51+03:00
Происшествия

Пьяный рыбак ночью вышел на Волгу в резиновой лодке и утонул

Его не спас даже спецжилет
Екатерина МАЛИНИНА
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Сейчас водолазы ищут тепло утонувшего рыбакаСейчас водолазы ищут тепло утонувшего рыбакаФото: Андрей МИРЕЙКО
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ЧП произошло в Тракторозаводском районе в ночь с 29 на 30 января. 51 летний волгоградец встретился с родственниками. Застолье не обошлось без спиртного. Посиделки затянулись. Ближе к 3 часам ночи у мужчины возникла, как ему показалось, замечательная идея – пойти порыбачить. Сначала его отговаривали, но когда поняли, что бесполезно, отстали. Все вместе они отправились на берег Волги на Нижний Тракторный. Там надули резиновую лодку. С трудом пьяная компания спустила ее на воду. Рыбак надел спасжилет, взгромоздился в судно и поплыл от берега.

Родные ждали, что тот через полчаса вернется. Но на песок вынесло лишь пустую лодку. Надежда была, что мужчине помог спасжилет. Но возможно, он его расстегнул или надел неправильно.

Утром на место выехали спасатели и водолазы. Им предстоит обследовать дно. А следователям установить все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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