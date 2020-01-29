2020-01-29T20:20:57+03:00
Спорт

«Волгоград достоин большого футбола!»: новичок «Ротора» Александр Довбня

Клуб подписал контракт с защитником до конца сезона
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото СК "Ротор".Фото СК "Ротор".
Изменить размер текста:

Теперь официально: Александр Довбня стал игроком «Ротора». Сегодня, 29 января, информацию подтвердили в волгоградском клубе. Уточнив, что арендное соглашение будет действовать до конца сезона. Напомним, заплатили за его аренду сине-голубые 250 тысяч евро.

- Мне очень приятно стать игроком «Ротора». Моей основной целью, я считаю, достижение футбольных высот вместе с командой. Волгоград достоин большого футбола! Для меня важно закрепиться в основном составе и стать полезным. С некоторыми футболистами я знаком, поэтому проблем с адаптацией не возникнет, - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Александр Довбня - воспитанник московского «Локомотива». Играл в команде Высшей лиги Кипра «Этникос» Ахна, а спустя 2 года - в 2018-м - подписал контракт с кипрским клубом «Пафос». В июле 2019 года перешёл в тульский «Арсенал».

- Довбня выступал за юношеские сборные России U-15, U-16 и U-21. Входил в финальную заявку на чемпионат Европы 2013 года среди юношей не старше 17 лет, на поле не выходил. По итогам турнира сборная России стала чемпионом, - добавляют в клубе.

ДОСЬЕ

Довбня Александр Евгеньевич

Амплуа: защитник

Дата рождения: 14 февраля 1996 год (23 года), Москва

Рост: 189 см, вес: 80 кг

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде в уличной драке зарезали 16-летнего студента
«Волгоград достоин большого футбола!»: новичок «Ротора» Александр Довбня
В Волжском уже в 11-ти школах классы закрыли на карантин
В Волгограде каждый третий дом может попасть в программу реновации жилья
Еще на 20 перекрестках Волгограда установят выносные светофоры
Разбитые окна, дыры в полах: Роспотребнадзор шокировали условия в сельской школе под Волгоградом
Студент-медик из Волгограда поборется за главный приз «Comedy Баттл»
На содержание чиновников Волгограда в 2020-м потратят более миллиарда рублей
В Волгограде офисную пятиэтажку продали по цене квартиры
В Волгограде аферисты пытались «развести» главврача больницы на сто тысяч рублей
Волгоградский школьник во время занятий получил пулю в шею
Под Волгоградом мужчина украл из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка
Двое мигрантов сели в тюрьму за избиение полицейского
Перекрытия дорог 2 февраля 2020 в Волгограде
2 февраля 2020 в Волгограде: как будет ходить общественный транспорт
Наркодилер ранил полицейского спецотряда «Гром» при задержании
Шикарная жизнь: семейство щенков из Волгограда с оригинальными кличками отправилось в Швецию
В Дзержинском районе Волгограда снесут незаконные гаражи и павильоны
В этом году 14 детей из Волгоградской области пострадали в авариях
Под Волгоградом глава села заключал муниципальные контракты с дочерью, которая об этом не знала
В Волжском водитель на скорости въехал в многоквартирный дом
На Качинцев водитель «ЗИЛа» насмерть сбил волгоградца
Волгоградец обманул грабителей на полмиллиона рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Волгоградцев приглашают на Корейский Новый год
«Денег нет»: суд обязал чиновников убрать свалки в северной части Волгограда
Разрабатывать проекты благоустройства Волгограда будет «ВЯЗ»
На дороги Сталинграда 2 февраля выйдет взвод девушек-регулировщиц