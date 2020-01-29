«Волгоград достоин большого футбола!»: новичок «Ротора» Александр Довбня

29 Янв. 2020 2020-01-29T20:20:57+03:00

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Теперь официально: Александр Довбня стал игроком «Ротора». Сегодня, 29 января, информацию подтвердили в волгоградском клубе. Уточнив, что арендное соглашение будет действовать до конца сезона. Напомним, заплатили за его аренду сине-голубые 250 тысяч евро.

- Мне очень приятно стать игроком «Ротора». Моей основной целью, я считаю, достижение футбольных высот вместе с командой. Волгоград достоин большого футбола! Для меня важно закрепиться в основном составе и стать полезным. С некоторыми футболистами я знаком, поэтому проблем с адаптацией не возникнет, - цитирует футболиста пресс-служба клуба.

Напомним, что Александр Довбня - воспитанник московского «Локомотива». Играл в команде Высшей лиги Кипра «Этникос» Ахна, а спустя 2 года - в 2018-м - подписал контракт с кипрским клубом «Пафос». В июле 2019 года перешёл в тульский «Арсенал».

- Довбня выступал за юношеские сборные России U-15, U-16 и U-21. Входил в финальную заявку на чемпионат Европы 2013 года среди юношей не старше 17 лет, на поле не выходил. По итогам турнира сборная России стала чемпионом, - добавляют в клубе.

ДОСЬЕ

Довбня Александр Евгеньевич

Амплуа: защитник

Дата рождения: 14 февраля 1996 год (23 года), Москва

Рост: 189 см, вес: 80 кг

ИСТОЧНИК KP.RU