2020-01-29T20:11:01+03:00
Общество

В Волжском уже в 11-ти школах классы закрыли на карантин

За последнюю неделю число простуженных детей в городе-спутнике увеличилось
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В общей сложности в Волжском на карантин закрыли 21 класс.В общей сложности в Волжском на карантин закрыли 21 класс.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Волжском число школ, где отдельные классы закрыли на карантин по гриппу, увеличилось до 11-ти. На сегодняшний день, 29 января, карантин введён в 21 классе в школах №№1, 6, 9, 14, 17, 22, 23, 31, 32, 37, лицее №1. Об этом «КП-Волгоград» сообщили в администрации Волжского.

- Отметим, что ограничительные мероприятия вводятся только в отдельных классах для предотвращения распространения инфекции. В школах усилено внимание к соблюдению температурного режима, приняты меры по недопущению снижения температуры в учебных помещениях, - уверяют в мэрии города-спутника.

Теплая и сырая погода, к сожалению, лишь способствует распространению простудных заболеваний, о чем говорит и число обратившихся за помощью приболлевших пациентов. В Волжском подтверждают: число заболевших ОРВИ и гриппом растет. Хотя в целом по Волгоградской области, этот показатель составляет 58,3 на 10 тысяч населения, что ниже эпидпорога на 48%. По сообщению регионального Роспотребнадзора, в большинстве случаев заболеваемость вызвана респираторными вирусами (риновирус, бокавирус) – 75% в общей структуре, а также вирусом гриппа типа В (25%).

Кстати, в Астраханской области уже вторую неделю все школы региона закрыты на карантин по гриппу, а число заболевших почти на 50% превышает эпидпорог.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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