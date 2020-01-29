2020-01-29T17:30:01+03:00
Общество

В Волгограде каждый третий дом может попасть в программу реновации жилья

В нашем городе нашли больше всего в России пятиэтажек, подлежащих сносу, - 35% домов
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото из архива КП.Фото из архива КП.
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На днях вице-премьер России Марат Хуснуллин предложил распространить московский опыт реновации жилья на всю страну. Инициатива прекрасная, вот только старых домов в регионах гораздо больше, чем в столице. Эксперты портала ЦИАН подсчитали, что только в городах-миллионниках России объем жилья, который полагается снести, соответствует четырем «московским» программам. В общей сложности снести надо будет 27% жилого фонда в мегаполисах. А в Волгограде вообще 35%. В нашем городе, оказывается больше всего домов, которые соответствуют «московским» критериям реновации.

Напомним, в эти критерии попадают все 4-, 5- и 6-этажные панельные, блочные дома, построенные в 1955-1975 годах, а также некоторые кирпичные дома с аналогичными характеристиками (в которых средний метраж квартиры не превышает 50»квадратов»). Волгоград в этом плане уникальный город, потому как активно строился и развивался в советское время как крупный промышленный центр, и для обеспечения людей жильем строились большие массивы именно пятиэтажных домов.

Вообще максимальная доля пятиэтажек зафиксирована в Волгограде (35%), Красноярске (34%), Челябинске и Казани (по 32%).

Меньше всего таких зданий в Краснодаре (15%), Ленинградской области (19%) и Санкт-Петербурге (21%).

ИСТОЧНИК KP.RU

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