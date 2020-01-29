Еще на 20 перекрестках Волгограда установят выносные светофоры

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:55:57+03:00

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Выносные светофоры, которые расположены на консолях над проезжей частью, стали появляться в Волгограде в прошлом году и водители оценили новшество. В этом году такие новинки появятся еще на 20-ти перекрестках города. Тендер на их установку провели в конце 2019-го, подрядчика выбрали и в ближайшие дни (спасибо теплой погоде) он приступит к монтажным работам. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- В первую очередь новые светофоры установят на улице Довженко в Красноармейском районе, а также на улицах Мясникова и Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда. Сейчас рабочие устанавливают закладные элементы под новые консоли, которые будут возвышаться на расстоянии шесть метров над проезжей частью. Здесь также установят металлические барьерные ограждения, обеспечивающие дополнительную безопасность для пешеходов и водителей, - уточняют в мэрии.

И добавляют, что новые светофоры устанавливают на перекрестках либо взамен старых, либо в дополнение к существующим, так что схемы движения на этих участках не изменятся.

Где в Волгограде появятся консоли с выносными светофорами?

- пересечение улиц Рокоссовского – Ткачева,

- проспекта Жукова – улицы Карла Либкнехта,

- проспекта Жукова – улицы Качинцев в Дзержинском районе,

- проспекта Героев Сталинграда – улицы Пролетарская,

- проспекта Героев Сталинграда – улицы Гражданская в Красноармейском районе.

- на пересечении улиц Неждановой и Автозаводской, Рабоче-Крестьянской и Огарева в Ворошиловском районе.

Новое ограждение установят на перекрестках

- Николая Отрады и Мясникова,

Электролесовской - от улицы Краснопресненской до улицы 35 Гвардейской,

- на улице Маршала Еременко между домами № 152-154.

А на пересечении улиц Ополченской и Шурухина в Тракторозаводском районе оборудуют новые островки безопасности.

- Всего в рамках реализации контракта подрядчик установит свыше 80 металлических консолей и смонтирует почти 1400 метров барьерного ограждения, после чего в течение года будет обеспечивать гарантийное обслуживание установленного оборудования, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU