2020-01-29T16:55:57+03:00
Общество

Еще на 20 перекрестках Волгограда установят выносные светофоры

«Регулировщики» будут расположены над проезжей частью
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Всего подрядчик установит свыше 80 металлических консолей Фото администрации Волгограда.Всего подрядчик установит свыше 80 металлических консолей Фото администрации Волгограда.
Изменить размер текста:

Выносные светофоры, которые расположены на консолях над проезжей частью, стали появляться в Волгограде в прошлом году и водители оценили новшество. В этом году такие новинки появятся еще на 20-ти перекрестках города. Тендер на их установку провели в конце 2019-го, подрядчика выбрали и в ближайшие дни (спасибо теплой погоде) он приступит к монтажным работам. Об этом «КП-Волгоград» рассказали в администрации города.

- В первую очередь новые светофоры установят на улице Довженко в Красноармейском районе, а также на улицах Мясникова и Николая Отрады в Тракторозаводском районе Волгограда. Сейчас рабочие устанавливают закладные элементы под новые консоли, которые будут возвышаться на расстоянии шесть метров над проезжей частью. Здесь также установят металлические барьерные ограждения, обеспечивающие дополнительную безопасность для пешеходов и водителей, - уточняют в мэрии.

И добавляют, что новые светофоры устанавливают на перекрестках либо взамен старых, либо в дополнение к существующим, так что схемы движения на этих участках не изменятся.

Где в Волгограде появятся консоли с выносными светофорами?

- пересечение улиц РокоссовскогоТкачева,

- проспекта Жукова – улицы Карла Либкнехта,

- проспекта Жукова – улицы Качинцев в Дзержинском районе,

- проспекта Героев Сталинграда – улицы Пролетарская,

- проспекта Героев Сталинграда – улицы Гражданская в Красноармейском районе.

- на пересечении улиц Неждановой и Автозаводской, Рабоче-Крестьянской и Огарева в Ворошиловском районе.

Новое ограждение установят на перекрестках

- Николая Отрады и Мясникова,

Электролесовской - от улицы Краснопресненской до улицы 35 Гвардейской,

- на улице Маршала Еременко между домами № 152-154.

А на пересечении улиц Ополченской и Шурухина в Тракторозаводском районе оборудуют новые островки безопасности.

- Всего в рамках реализации контракта подрядчик установит свыше 80 металлических консолей и смонтирует почти 1400 метров барьерного ограждения, после чего в течение года будет обеспечивать гарантийное обслуживание установленного оборудования, - уточняют в администрации Волгограда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде каждый третий дом может попасть в программу реновации жилья
Еще на 20 перекрестках Волгограда установят выносные светофоры
Разбитые окна, дыры в полах: Роспотребнадзор шокировали условия в сельской школе под Волгоградом
Студент-медик из Волгограда поборется за главный приз «Comedy Баттл»
На содержание чиновников Волгограда в 2020-м потратят более миллиарда рублей
В Волгограде офисную пятиэтажку продали по цене квартиры
В Волгограде аферисты пытались «развести» главврача больницы на сто тысяч рублей
Волгоградский школьник во время занятий получил пулю в шею
Под Волгоградом мужчина украл из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка
Двое мигрантов сели в тюрьму за избиение полицейского
Перекрытия дорог 2 февраля 2020 в Волгограде
2 февраля 2020 в Волгограде: как будет ходить общественный транспорт
Наркодилер ранил полицейского спецотряда «Гром» при задержании
Шикарная жизнь: семейство щенков из Волгограда с оригинальными кличками отправилось в Швецию
В Дзержинском районе Волгограда снесут незаконные гаражи и павильоны
В этом году 14 детей из Волгоградской области пострадали в авариях
Под Волгоградом глава села заключал муниципальные контракты с дочерью, которая об этом не знала
В Волжском водитель на скорости въехал в многоквартирный дом
На Качинцев водитель «ЗИЛа» насмерть сбил волгоградца
Волгоградец обманул грабителей на полмиллиона рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Волгоградцев приглашают на Корейский Новый год
«Денег нет»: суд обязал чиновников убрать свалки в северной части Волгограда
Разрабатывать проекты благоустройства Волгограда будет «ВЯЗ»
На дороги Сталинграда 2 февраля выйдет взвод девушек-регулировщиц