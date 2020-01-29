Разбитые окна, дыры в полах: Роспотребнадзор шокировали условия в сельской школе под Волгоградом

29 Янв. 2020 2020-01-29T16:36:43+03:00

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Пока чиновники рапортуют о строительстве новых школ в Волгограде, в селах разваливаются старые. Причем здания доведены уже до такого состояния, что представляют опасность для детей. Так, когда сотрудники регионального Роспотребнадзора приехали с проверкой в МКОУ «Горноводяновская основная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области», они ужаснулись. В полах дыры, окна разбиты, в спортзале отсутствуют раздевалки, а в детсаду, который открыт при школе, нет теневого навеса, закрытого с трех сторон. Причем в таком состоянии школа уже не первый год. проверяющие уже выдавали предписание устранить нарушения, но из-за отсутствия финансирования, ничего не сделано по сей день.

В Роспотребнадзоре не выдержали и подали иск в суд с требованием обязать администрацию Дубовского района отремонтировать учебное заведение. Суд встал на сторону ведомства и дал чиновникам полгода на устранение недочетов.

А в «Рог - Измайловской школе» Новоаннинского района специалисты Роспотребнадзора вообще закрыли спортзал, потому как в помещении уже такие трещины, что оно представляет угрозу. Руководству школы дали 90 дней на ремонт спортзала.

ИСТОЧНИК KP.RU