2020-01-29T16:36:43+03:00
Общество

Разбитые окна, дыры в полах: Роспотребнадзор шокировали условия в сельской школе под Волгоградом

Сотрудники ведомства через суд заставляют чиновников ремонтировать учебные заведения
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Пока чиновники рапортуют о строительстве новых школ в Волгограде, в селах разваливаются старые. Причем здания доведены уже до такого состояния, что представляют опасность для детей. Так, когда сотрудники регионального Роспотребнадзора приехали с проверкой в МКОУ «Горноводяновская основная школа Дубовского муниципального района Волгоградской области», они ужаснулись. В полах дыры, окна разбиты, в спортзале отсутствуют раздевалки, а в детсаду, который открыт при школе, нет теневого навеса, закрытого с трех сторон. Причем в таком состоянии школа уже не первый год. проверяющие уже выдавали предписание устранить нарушения, но из-за отсутствия финансирования, ничего не сделано по сей день.

В Роспотребнадзоре не выдержали и подали иск в суд с требованием обязать администрацию Дубовского района отремонтировать учебное заведение. Суд встал на сторону ведомства и дал чиновникам полгода на устранение недочетов.

А в «Рог - Измайловской школе» Новоаннинского района специалисты Роспотребнадзора вообще закрыли спортзал, потому как в помещении уже такие трещины, что оно представляет угрозу. Руководству школы дали 90 дней на ремонт спортзала.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Разбитые окна, дыры в полах: Роспотребнадзор шокировали условия в сельской школе под Волгоградом
Студент-медик из Волгограда поборется за главный приз «Comedy Баттл»
На содержание чиновников Волгограда в 2020-м потратят более миллиарда рублей
В Волгограде офисную пятиэтажку продали по цене квартиры
В Волгограде аферисты пытались «развести» главврача больницы на сто тысяч рублей
Волгоградский школьник во время занятий получил пулю в шею
Под Волгоградом мужчина украл из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка
Двое мигрантов сели в тюрьму за избиение полицейского
Перекрытия дорог 2 февраля 2020 в Волгограде
2 февраля 2020 в Волгограде: как будет ходить общественный транспорт
Наркодилер ранил полицейского спецотряда «Гром» при задержании
Шикарная жизнь: семейство щенков из Волгограда с оригинальными кличками отправилось в Швецию
В Дзержинском районе Волгограда снесут незаконные гаражи и павильоны
В этом году 14 детей из Волгоградской области пострадали в авариях
Под Волгоградом глава села заключал муниципальные контракты с дочерью, которая об этом не знала
В Волжском водитель на скорости въехал в многоквартирный дом
На Качинцев водитель «ЗИЛа» насмерть сбил волгоградца
Волгоградец обманул грабителей на полмиллиона рублей
Банк УРАЛСИБ предлагает памятные серебряные монеты «30 ЛЕТ БАНКУ УРАЛСИБ»
Волгоградцев приглашают на Корейский Новый год
«Денег нет»: суд обязал чиновников убрать свалки в северной части Волгограда
Разрабатывать проекты благоустройства Волгограда будет «ВЯЗ»
На дороги Сталинграда 2 февраля выйдет взвод девушек-регулировщиц