2020-01-29T16:06:16+03:00
Общество

Студент-медик из Волгограда поборется за главный приз «Comedy Баттл»

Михаил Гулакян попытается придумать шутку на 5 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото с личной странички Михаила Гулакяна.Фото с личной странички Михаила Гулакяна.
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Студент из Волгограда так любит юмор и сцену, что дошутился до участия в «Comedy Баттл». Многим волгоградцам, кстати, этот парень уже знаком - в 2019-м он уже выходил на московскую сцену Comedy Club, но тогда проиграл борьбу. И вот ему предоставили вторую попытку.

- Не ожидал, конечно, такую удачу два года подряд. На кастинге совершенно был не уверен в своем материале, но мне повезло пройти, - цитируют Михаила авторы проекта.

Интересно, что Михаил совмещает, казалось бы, абсолютно несовместимые сферы - медицину и КВН. Он учится на шестом курсе Волгоградского медуниверситета по специальности педиатрия, а параллельно руководит медицинской лигой КВН и является резидентом волгоградского Стендап клуба.

В этом году организаторы «Comedy Баттл» разыграют самый большой приз среди всех проектов ТНТ этого ТВ-сезона: 5 миллионов рублей. Пройдет ли наш земляк дальше? Увидим в пятницу 31 января -«Comedy Баттл» начнется в 23:00 на ТНТ.

Кстати, в этом же выпуске волгоградцы увидят еще одного земляка - уже достаточно именитого резидента Comedy Андрея Бебуришвили.

ИСТОЧНИК KP.RU

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