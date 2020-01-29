2020-01-29T15:25:59+03:00
Общество

На содержание чиновников Волгограда в 2020-м потратят более миллиарда рублей

Районным администрациям области выделят на эти цели не более 30 миллионов рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Дорого Волгограду обходятся чиновники.Дорого Волгограду обходятся чиновники.Фото: Екатерина СИМОХИНА
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Каждый год волгоградцам рассказывают про сокращение аппарата в регионе и расходов на его содержание, но в итоге получается лишь «оптимизация оптимизма». Судите сами, в 2020-м году только на содержание чиновников Волгограда бюджет потратит более 1 миллиарда рублей. Если быть точнее - 1101666000 рублей. Такая сумма обозначена в нормативах формирования расходов на содержание органов местной власти на 2020 год. Документ этот опубликован на сайте администрации Волгоградской области.

Вторым по «дороговизне» чиновничьего аппарата стал Волжский. На содержание волжских чиновников выделили 358 миллионов рублей. Третьим по этой статье расходов ста город Камышин - почти 116 миллионов рублей. Почти 90 миллионов обойдутся чиновники из Михайловки.

Среди районных администраций Волгоградской области дороже всего обходятся бюджету чиновники из Среднеахтубинского, Городищенского и Калачевского районов - по 58 миллионов рублей в 2020 году.

Селльским администрациям, судя по данному постановлению, выделят на содержание аппаратов всего по 2-3 миллиона на год.

На что идут эти деньги? Как сказано в документе - на зарплаты служащих, на содержание зданий, в которых они заседают, на ремонт и покупку машин чиновников, на канцтовары, на оплату услуг связи, ну и прочие так необходимые им траты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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