В Волгограде аферисты пытались «развести» главврача больницы на сто тысяч рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T15:00:01+03:00

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Мошенники, кажется, совсем обнаглели: они уже выдают себя и за банковских работников, и за следователей, и за проверяющих… На днях попытались «развести» даже главврача волгоградской больницы из Красноармейского района. Неизвестный позвонил 55-летнему руководителю медучреждения на служебный телефон, представился работником администрации Волгограда и сообщил, что к нему в больницу собирается приехать комиссия из Минздрава с проверкой. Мол, его решили предупредить заранее и, если он хочет, чтобы оценка комиссии была положительной, он должен заплатить 100 тысяч рублей.

Главврач, как умный мужчина, сразу понял, что имеет дело с мошенниками. Он молча положил телефон и тут же сообщил о звонке в полицию.

Остальные жертвы телефонных аферистов оказались не такими бдительными: только за минувшие сутки волгоградцы отдали им более 320 тысяч рублей. Две волжанки и волгоградка, например, поверили лжебанковским работникам и сообщили нзнакомцам персональные данные, в итоге с их карт списали 69, 63 и 10 тысяч рублей. Мужчина из Николаевского района решил «поиграть» на бирже и сам перевел мошеннику 140 тысяч рублей.

- По всем фактам мошеннических действий проводятся проверки, преступников ищут, Но, уважаемые граждане, будьте предельно внимательны при общении с незнакомцами! Не позволяйте аферистам себя обмануть! - в очередной раз обращаются к волгоградцам в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU