2020-01-29T14:43:00+03:00
Происшествия

Волгоградский школьник во время занятий получил пулю в шею

Ребенка прооперировали в больнице №7
Екатерина МАЛИНИНА
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В школе сейчас проходит проверка.В школе сейчас проходит проверка.Фото: Михаил ФРОЛОВ
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ЧП произошло в Палласовском районе в Савинской средней школе во время занятии 28 января. У восьмиклассников в этот день был кружок стрельбы из пневматической винтовки. Один из учеников получил пулю в шею. Как именно это произошло, сейчас выясняют следователи. Возможно, педагог не проследил за техникой безопасности, возможно, хулиганили сами дети. На место ЧП тут же выехали врачи «скорой», которые доставили ребенка в районную больницу с ранением.

- После обследования и первичной хирургической обработки, состояние пациента не вызывало опасений, угрозы жизни не было. Однако для извлечения инородного тела из мягких тканей шеи ребёнок направлен в больницу 7 Волгограда, где в хирургическом отделении пулька от пневматической винтовки была успешно удалена. Подросток находится под наблюдением медиков, - сообщили «КП-Волгоград» в комитете здравоохранения Волгоградской области.

Сейчас в школе проходит проверка

ИСТОЧНИК KP.RU

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