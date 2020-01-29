Под Волгоградом мужчина украл из магазина ящик с пожертвованиями для больного ребенка

29 Янв. 2020 2020-01-29T13:30:03+03:00

Изменить размер текста: A A

25-летний житель Иловлинского района украл ящик с пожертвованиями, которые предназначались для тяжелобольного ребенка. Это произошло 28 января в одном из продуктовых магазинов. Мужчина пришел в павильон в состоянии алкогольного опьянения, но не за покупками. Его внимание привлекла прозрачная коробка с деньгами. Недолго думая, он схватил ее и убежал. Все это происходило на глазах у продавщицы.

- Ящик для пожертвований, на который покусился грабитель, принадлежит одному из официальных фондов помощи тяжелобольным детям. В отношении иловлинца возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Санкция настоящей статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Поступок свой ранее судимый мужчина объяснил просто: был пьян. Но это не является оправданием, грабителя ждет суд.

ИСТОЧНИК KP.RU