Двое мигрантов сели в тюрьму за избиение полицейского

29 Янв. 2020 2020-01-29T12:59:37+03:00

Мужчина напали на стража порядка рядом с камерой, где они ждали депортации

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По 1 году 8 месяцев колонии строгого режима получили мужчины 29 и 52 лет за нападение на полицейского в Волгограде. Преступление произошло в июне 2019 года в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД. Именно здесь нелегалы ждали депортации, и именно здесь у них созрел коварный план сбежать на свободу.

- В вечернее время под предлогом ухудшения самочувствия один из них попросил вызвать в камеру врача. После прибытия в камеру медицинского работника и полицейского отделения обеспечения внутреннего и пропускного режима мужчина, жаловавшийся на ухудшение здоровья, попытаться самовольно выйти из камеры, - рассказали об обстоятельствах в пресс-службе областной прокуратуры.

Затем мужчины напали на полицейского, который хотел их остановить. Они сильно избили его и остановились лишь когда пришла подмога. Дело расследовали сотрудники СУ СКР по Волгоградской области, а приговор выносил суд Дзержинского района.

ИСТОЧНИК KP.RU