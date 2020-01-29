Наркодилер ранил полицейского спецотряда «Гром» при задержании
Ночью 28 января в Ворошиловском районе прозвучали выстрелы. Во время задержания опасного преступника полицейским пришлось применить табельное оружие.
В одну из квартир спецназовцы постучались уже имея на руках точную информацию. В ней живет 25-летний наркодилер, который делает закладки, занимается фасовкой. Он один из членов большой группировки, членов которых задержали до этого. Дверь открыл хозяин. Но когда он увидел, кто к нему пришел, набросился с ножом на одного из бойца. Он сумел ранить его в плечо. А затем попытался сбежать. Напарник раненого полицейского сделал два предупредительных выстрела из табельного пистолета. А затем смог выбить нож из рук наркодилера и задержал его.
Раненого спецназовца увезли на «скорой» в больницу. Его жизни ничего не угрожает.
А вот напавшему на полицейскому волгоградцу грозит срок не только за распространение наркотиков – в квартире у него нашли целый склад запрещенных веществ, изъяты 39 свертков с неустановленным веществом, предположительно обладающим наркотическими свойствами, весы и упаковочный материал. Предстоит ему ответить за ранение силовика. По факту нападения следователи СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело.
- Задержанный являлся одним из членов преступной группы, занимающихся распространением наркотиков на территории гор. Волгограда, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.
ИСТОЧНИК KP.RU