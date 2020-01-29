2020-01-29T11:47:21+03:00
Происшествия

Наркодилер ранил полицейского спецотряда «Гром» при задержании

Преступника удалось задержать
Екатерина МАЛИНИНА
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Мужчине предстоит ответить за сбыт наркотиков и за нападение на полицейского. Фото: Эллина ЕмельяноваМужчине предстоит ответить за сбыт наркотиков и за нападение на полицейского. Фото: Эллина Емельянова
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Ночью 28 января в Ворошиловском районе прозвучали выстрелы. Во время задержания опасного преступника полицейским пришлось применить табельное оружие.

В одну из квартир спецназовцы постучались уже имея на руках точную информацию. В ней живет 25-летний наркодилер, который делает закладки, занимается фасовкой. Он один из членов большой группировки, членов которых задержали до этого. Дверь открыл хозяин. Но когда он увидел, кто к нему пришел, набросился с ножом на одного из бойца. Он сумел ранить его в плечо. А затем попытался сбежать. Напарник раненого полицейского сделал два предупредительных выстрела из табельного пистолета. А затем смог выбить нож из рук наркодилера и задержал его.

Раненого спецназовца увезли на «скорой» в больницу. Его жизни ничего не угрожает.

А вот напавшему на полицейскому волгоградцу грозит срок не только за распространение наркотиков – в квартире у него нашли целый склад запрещенных веществ, изъяты 39 свертков с неустановленным веществом, предположительно обладающим наркотическими свойствами, весы и упаковочный материал. Предстоит ему ответить за ранение силовика. По факту нападения следователи СУ СК по Волгоградской области возбудили уголовное дело.

- Задержанный являлся одним из членов преступной группы, занимающихся распространением наркотиков на территории гор. Волгограда, - сообщили «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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