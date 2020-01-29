2020-01-29T11:37:10+03:00
Общество

Шикарная жизнь: семейство щенков из Волгограда с оригинальными кличками отправилось в Швецию

Полгода назад собачек подкинули к порогу ветеринарной клиники
Юлия Данильченко
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Ежевика, Брусника. Землянику (слева направо). Фото: волонтерыЕжевика, Брусника. Землянику (слева направо). Фото: волонтеры
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Волгоградские волонтеры продолжают дарить бездомным собакам новую жизнь в шведских семьях. На этот раз сразу три сестрички уехали в Швецию и отлично там устроились. Изначально их было пять: маленьких пушистиков полгода назад подбросили к порогу ветеринарной клиники, откуда из забрали волонтеры группы «Помощь Бучу». Двух отдали волгоградцам, а вот Земялничке, Брусничке и Ежевичке, увы, ручек в родном городе не нашлось.

Спустя время этих красавиц заметили иностранцы и очень захотели дворняжек в свои семьи. В конце 2019 года троица отправилась в Европу. Пусть они живут в разных домах, но совсем недалеко друг от друга. Хозяева присылают «приветы» волонтерам: фотографии, где питомцы сыты, довольны и просто счастливы. Ежевику приютила шведская мама Ольга, Землянику – женщина по имени Маллин, а Брусника теперь живет с подружкой по кличке Неми в самой лучшей семье.

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О том, как же зоозащитники отправляют собачек в Швецию читайте в нашем материале:

Ходят в садик для собак и сидят с няней: как волгоградские бродяги живут в Швеции

ИСТОЧНИК KP.RU

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