В Дзержинском районе Волгограда снесут незаконные гаражи и павильоны

29 Янв. 2020 2020-01-29T10:34:37+03:00

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Администрация Волгограда продолжает борьбу с незаконными объектами, которые портят облик города-героя. Чиновники Дзержинского района обязали собственников демонтировать восемь гаражей и два павильона, которые самовольно построены на улице Константина Симонова, шоссе Авиаторов и по улице Нильской. По первым двум адресам находятся киоски, а по последнему – металлические конструкции для машин. Судя по всему, их установили жильцы близлежащих домов, забыв согласовать это с администрацией.

В распоряжении говорится, что с 24 января владельцам дали пять дней на добровольный снос этих объектов. Обозначенный срок истек, но это не означает, что гаражи и киоски останутся на месте. Их ликвидируют сотрудники МБУ «ЖКХ Дзержинского района Волгограда». Правда, потом собственникам выставят счет не только за работу, но также за перевозку и хранение нестационарных гаражей.

ИСТОЧНИК KP.RU