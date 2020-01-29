2020-01-29T09:50:13+03:00
Происшествия

В этом году 14 детей из Волгоградской области пострадали в авариях

Большая часть из них в момент ДТП находились в салоне автомобилей
Юлия Данильченко
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Волгоградская Госавтоинспекция посчитала, сколько детей пострадали в авариях в январе 2020 года: 14 несовершеннолетних оказались в больницах в результате ДТП. 10 из них находились в салонах автомобилей, а 4 – на дорогах в роли пешеходов. Как отмечают инспекторы, трое подростков нарушили ПДД и выскочили на проезжую часть в неположенном месте, и об этом стоит побеспокоиться родителям.

- Так, утром 24 января в Ворошиловском районе Волгограда 11-летний мальчик выбежал на проезжую часть дороги в неустановленном месте из-за стоящего транспорта. В этот же день в 20.00 часов в Центральном районе 7-летний ребенок так же переходил проезжую часть в неустановленном месте. А двумя днями позже, 26 января в 14.45 часов в Кировском районе 10-летний мальчик решил перейти дорогу, не дойдя до пешеходного перехода. Как итог – все дети получили серьезные травмы, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Главка.

Родители в первую очередь должны объяснять детям, как правильно переходить дорогу. Необходимо проработать безопасный маршрут от школы до дома, потренироваться на светофорах, каждый раз повторять правила ПДД. Нужно обеспечить ребенка световозвращающими элементами. ГАИ обращается и к водителям: будьте внимательны!

ИСТОЧНИК KP.RU

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