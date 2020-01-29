2020-01-29T09:35:55+03:00
Происшествия

Под Волгоградом глава села заключал муниципальные контракты с дочерью, которая об этом не знала

Улицы не убирали, мусор не вывозили
Екатерина МАЛИНИНА
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Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.Деньгами мужчина распорядился по своему усмотрению.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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К сожалению, чем меньше чиновник, тем больше власти он за собой чувствует, тем больше себе позволяет. В Ленинском районе будут судить уже бывшего госслужащего экс-главу Рассветинского сельского поселения. Ему предстоит ответить за служебный подлог.

Мужчина решил воспользоваться родственными связями. У его дочери была своя небольшая компания. Мужчина использовал ее в муниципальных контрактах, под которыми ставил подделанную подпись дочери. Согласно договорам фирма должна была убирать с улиц снег, вывозить отходы, делать опашку вокруг села. Никаких актов выполненных работ, конечно же, не было. Сама же молодая женщина была не в курсе, что оказалась втянута в большую аферу из-за отца.

По этим контрактам чиновник получил 250 тысяч рублей, которые потратил на собственные нужды.

- Уголовное дело в отношении волгоградца направили в суд. После проверки прокуратуры главу уволили. Сейчас он ждет решения суда дома, - сообщили "КП-Волгоград" в прокуратуре Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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