2020-01-29T09:17:16+03:00
Происшествия

В Волжском водитель на скорости въехал в многоквартирный дом

Водитель и пассажирка попали в больницу
Екатерина МАЛИНИНА
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В машине пострадали водитель и пассажирка.В машине пострадали водитель и пассажирка.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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Авария произошла в одиннадцатом часу утра в Волжском на улице Набережной. 49-летний мужчина на «Хендай Солярисе» мчался в сторону улицы Космонавтов. Водитель не справился с управлением, его занесло на край дороги, а потом отбросило на стену многоквартирного дома №15. Стены оказались крепче машины. Жители просто услышали грохот – обошлось без разрушений. А вот машина сильно пострадала. Также досталось и 46-летней пассажирке и водителю. Очевидцы вызвали «скорую». Пострадавших медики доставили в больницу. Им предстоит долгое лечение.

Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП. Возможно, были неровности дороги или его подрезало другое авто.

Еще одна авария случилась В Краснооктябрьском районе. 37-летний водитель на «Рено Логан» ехал по улице Менделеева. При перестроении не не уступил дорогу «ВАЗ 2112», который ехал в ту же сторону, что и он. В результате столкновения пострадал водитель русской машины. Его на «скорой» госпитализировали в больницу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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