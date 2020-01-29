2020-01-29T08:54:56+03:00
Происшествия

На Качинцев водитель «ЗИЛа» насмерть сбил волгоградца

Известно, что грузовик принадлежит «Концессии водоснабжения»
Юлия Данильченко
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Мужчина скончался на месте.Мужчина скончался на месте.Фото: Юлия Данильченко
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Смертельная авария случилась около 8:30 часов утра 29 января на улице Качинцев в Дзержинском районе Волгограда. Обстоятельства ДТП устанавливает следственно-оперативная группа Главка, которая сейчас находятся на месте происшествия. В настоящий момент известно, что за рулем «ЗИЛа», которая принадлежит «Концессии водоснабжения», находился 59-летний водитель.

- Он совершил наезд на мужчину, который от полученных травм погиб на месте, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

Личность погибшего также устанавливается. По предварительной информации мужчине около 20-25 лет. Виновник аварии попытался оказать помощь, вызывал экстренные службы, но к приезду медиков пешеход, увы, уже скончался. По факту дорожно-транспортного происшествия с летальным исходом проводится проверка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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