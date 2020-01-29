Волгоградец обманул грабителей на полмиллиона рублей

29 Янв. 2020 2020-01-29T08:40:36+03:00

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Фигурантом уголовного дела по статье «Мошенничество» стал 31-летний волгоградец. Эту детективную историю расследовали сотрудники УФСб и СУ СК по Волгоградской области.

Все началось 30 декабря прошлого года. Один из жителей города-героя обратился в полицию с заявлением об ограблении. Какие-то мужчины напали на него на улице и сорвали с руки дорогие часы. Понятно, что за такое подозреваемым грозил приличный срок, а сидеть из-за часов не хотелось. Они пошли к знакомому и попросили помощи. И тот согласился, но за услуги потребовал полмиллиона – по сто тысяч рублей с каждого.

- В действительности, полученными денежными средствами - полмиллиона рублей, он распорядился по собственному усмотрению и предпринимать каких-либо мер по выполнению своих обещаний даже не намеревался, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области.

Мошенник полностью признал свою вину, проводятся следственные действия.

ИСТОЧНИК KP.RU