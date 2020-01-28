«Денег нет»: суд обязал чиновников убрать свалки в северной части Волгограда

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:24:28+03:00

Изменить размер текста: A A

Семь несанкционированных свалок в Тракторозаодском районе Волгограда стали предметом судебных разбирательств, по итогам которых администрацию обязали убрать горы мусора, но те не спешат. Речь идет об участках на улице Зенитчиков в поселке Водстрой, недалеко от базы по улице Тулы, на третьей Продольной в районе улиц Александрова и Костюченко, также в поселке Забазный по направлению к Шурухина вдоль железнодорожного полотна и на Прокофьева недалеко от опор электросетей.

Очередное заявление, поданное в районный суд администрацией, касалось отсрочки, которая, кстати, была предусмотрена и использована ранее. Служитель Фемиды указал на данный и факт и отказал главе Романову, потребовав очистить город от свалок.

- Ответчик заявил, что денежных средств на организацию ликвидации свалок в бюджете администрации Тракторозаводского района не предусмотрено, а убрать свалки собственными силами не представляется возможным, - вот так оправдались чиновники.

Помешал даже закон: заключать договор напрямую нельзя, а конкурс отнимает, как известно, очень много времени. Удобная позиция, но судья остался непреклонен и вынес решение в пользу чистого города и людей, которые в нем живут.

ИСТОЧНИК KP.RU