2020-01-28T16:30:27+03:00
Общество

Разрабатывать проекты благоустройства Волгограда будет «ВЯЗ»

Так назвали первый городской центр компетенций
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"ВЯЗ" будет отвечать за обратную связь с молодежью."ВЯЗ" будет отвечать за обратную связь с молодежью.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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В Волгограде придумали новую структуру, где будут разрабатывать проекты благоустройства общественных пространств и, в первую очередь, поймы Царицы. Назвали учреждение по-модному - муниципальный Центр компетенций по вопросам городской среды. А носить он будет имя «ВЯЗ», созвучное тем самым деревьям, которые в Волгограде в последние годы планомерно уничтожают. Планируют, что в новом центре будут работать молодые архитекторы. Им предстоит обсуждать с молодежью в «точках кипения» проекты изменения общественных пространств и реагировать на пожелания.

- «ВЯЗ» призван вывести это взаимодействие на новый, системный уровень, - рассказали «КП-Волгоград» в мэрии.

Также в новом учреждении будут разрабатывать проекты и делать экспертизу дизайн-проектов, которые предлагают воплотить в жизнь волгоградцы. А еще центр будет отвечать за организацию общественных обсуждений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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