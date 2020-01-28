Не достался никому: астраханка зарезала мужа из ревности
«Так не доставайся же ты никому!», - вот именно так, как в пьесе Островского «Бесприданница», закончилась любовная драма в Астрахани. С той лишь разницей, что в Ленинском районе женщина убила из ревности собственного супруга (а не наоборот).
Случилось это 14 октября 2019-го в квартире, расположенной по улице 2-й Перевозной. В тот вечер 38-летний астраханец распивал спиртное со своей 45-летней сожительницей. Уже в состоянии алкогольного опьянений мужчина решил признаться возлюбленной в измене и сообщил, что уходит от нее к другой. Ревность затмила разум женщины. Она схватила нож с кухонного стола и дважды ударила в туловище сожителя.
- Мужчину с ножевыми ранениями успели доставить в больницу, но, несмотря на усилия медиков, он скончался, не приходя в сознание, -рассказывают «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.
Женщина скрываться от правосудия не пыталась и сразу сдалась.
Сегодня суд Ленинского района признал ее виновной в убийстве и приговорил к 7 годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.
ИСТОЧНИК KP.RU