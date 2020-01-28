В Волгограде двух бизнесменов через суд заставили вернуть 11,4 миллиона рублей налогов

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:33:55+03:00

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В суде Дзержинского района Волгограда вновь рассматривали дело руководителей ООО «Ясные Зори Плюс» Сергея Калиберды и Виталия Крюкова. Прокуратура потребовала взыскать с них 11,4 миллиона рублей. Именно такую сумму эти коммерсанты не доплатили государству, проворачивая махинации с налогами.

Напомним, что Калиберду и Крюкова уже признали виновными по статье «уклонение от уплаты налогов, совершенное в крупном размере, группой лиц по предварительному сговору». Каждый из них получил по полтора года колонии общего режима. Вот только деньги, «украденные» у казны, они так и не вернули.

- Установлено, что Крюков и Калиберда в 2012-2014 годах уклонились от уплаты налогов путем включения в декларации фиктивных данных о покупке мяса и оказании транспортных услуг юрлицам, которые фактически не существовали. Ущерб по НДС составил 11,4 миллиона рублей, - напоминают в областной прокуратуре.

Теперь прокуратура потребовала в принудительном порядке взыскать эти деньги с виновных. Суд удовлетворил эти требования.

- Сейчас прокуратурой Дзержинского района Волгограда организовано принудительное исполнение судебного решения, - уточняют в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU