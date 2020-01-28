2020-01-28T12:39:29+03:00
Происшествия

Под Астраханью из-за коровы на дороге перевернулся «КАМАЗ»

Водителя увезли в больницу с переломом позвоночника
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото ГУ МВД по Астраханской области.Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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В Астраханской области беспризорные животные нередко становятся виновниками аварий на дорогах. И речь идет не о собаках или кошках, а чаще о коровах или баранах, которые гуляют без присмотра. Вчера, 27 января, из-за такой «гуляющей» коровы чуть не погиб водитель «КАМАЗа».

Случился инцидент на 21 километре автодороги «Астрахань – Кочубей – КизлярМахачкала» в Наримановском районе Астраханской области. 30-летний мужчина ехал за рулем грузовика из Астрахани в сторону села Икряное. Внезапно перед машиной на дорогу выбежала корова. Водитель попытался избежать наезда, но не успел. От удара «КАМАЗ» снесло на обочину, а оттуда грузовик перевернулся в кювет по левой стороне по ходу движения.

- В результате аварии водитель получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом позвоночника. Мужчину увезли в больницу, - уточняют «КП-Волгоград» информацию по ДТП в ГУ МВД по Астраханской области. - Сотрудники ОГИБДД ОМВД России по Наримановскому району Астраханской области выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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