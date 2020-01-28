В Волжском возле букмекерской конторы один клиент семь раз ударил ножом другого клиента

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:04:31+03:00

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Убийство произошло около 8 часов вечера 27 января возле одной из букмекерских контор по проспекту Ленина В Волжском. Убийца нанес семь ударов ножом 34-летнему мужчине – постоянному клиенту данного заведения. В убийстве подозревается его знакомый – также любитель ставок.

Известно, что 30-летний мужчина, до этого отсидевший срок и за разбой, и за убийство, пришел в контору сделать ставки. Но вышел оттуда в отвратительном настроении: может, проигрался, может, не хватило денег. Вместе с ним рядом оказался его знакомый. Между мужчинами на крыльце здания завязалась ссора. Из-за чего - предстоит выяснить следователям. Но волжанин схватился за нож и семь раз ударил своею жертву. Свидетелями этой сцены стали трое клиентов букмекеров, которые вышли на улицу покурить. Они вызвали «скорую» и полицию. Убийца с места преступления ушел. Следователи задержали подозреваемого.

Сейчас сотрудники СК уточняют показания свидетелей, допрашивают главного подозреваемого.

ИСТОЧНИК KP.RU