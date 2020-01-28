Волгоградцы активно распродают тюбинги и клюшки

28 Янв. 2020 2020-01-28T11:29:54+03:00

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Зима в этом году так и не порадовала волгоградцев ни снегом, ни морозами. Санки и ледянки так и остались пылиться в кладовках. Самые предприимчивые владельцы решили продать этот непотребный товар. И таких оказалось много. Так, по данным аналитиков Авито, число предложений продать зимние товары в Волгограде выросло на 4%, при этом спрос упал на 56%.

- Больше всего увеличилось число желающих продать тюбинги (в 2,5 раза). Следом идут хоккейные клюшки – рост +11%, - подсчитали эксперты сайта объявлений. - При этом продать их сейчас почти невозможно - желающих единицы. Особенно снизился спрос на ледянки (-93%) и санки (-71%).

Что при этом удивительно: цена за зимние спорттовары по сравнению с прошлым годом выросла и немало - на 12%. Особенно подорожали хоккейные клюшки - на 53%, а санки выросли в цене на 11%.

И на данный момент средняя цена покупки в Волгограде ( в этом сегменте товаров) составляет 2 830 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU