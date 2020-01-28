2020-01-28T10:03:55+03:00
Общество

Волгоградцев косят грипп типа В и риновирусы

Вирусы отправили на больничный более 14 тысяч жителей области
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Пока эпидемии гриппа в Волгограде нет.Пока эпидемии гриппа в Волгограде нет.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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За последнюю неделю грипп и ОРВИ отправили на больничный более 14 тысяч волгоградцев. Но в отличие от соседней Астрахани эпидемии гриппа в Волгоградской области нет. По данным регионального Роспотребнадзора, на неделе с 20 по 26 января уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 48%. В целом по области показатель не превышен ни в одной возрастной группе. Хотя по данным федерального НИИ гриппа, еще неделю назад в Волгограде среди взрослых эпидпорог был превышен на 47,6%.

Чаще всего болеют волгоградцы риновирусом и бокавирусом – на них приходится 75% лабораторно подтвержденных диагнозов, и каждого четвертого заболевшего укладывает в постель грипп типа В.

Если у вас поднялась температура до 38 градусов и выше, появились одышка, боль в груди и в мышцах, головная боль, медики советуют сразу вызывать врача на дом. И уж совсем не стоит переносить грипп на ногах и заниматься самолечением. Ведь опасно это заболевание, прежде всего, своими осложнениями.

Ну а чтобы не заразиться, соблюдайте респираторный этикет – чаще всего эти вирусы передаются воздушно-капельным путем. Также избегайте контакта с больными, чаще проветривайте комнаты, протирайте дезинфицирующими растворами мобильник, клавиатуру и дверные ручки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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