2020-01-28T12:48:30+03:00
Общество

В Волгограде бывший директор техникума и его зам торговали дипломами

Свидетельство можно было купить за 4-15 тысяч рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За 4-15 тысяч рублей можно было купить свидетельство о присвоении любой квалификации.За 4-15 тысяч рублей можно было купить свидетельство о присвоении любой квалификации.Фото: Анастасия Осипова
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В Волгограде сотрудники УЭБиПК регионального УМВД разоблачили «бизнес» по торговле дипломами, который развернули в одном из техникумов города. Причем организовали «торговлю» врио директора учебного заведения (бывший руководитель, он уволился в ноябре 2019-го) и его подчиненный - заведующий отделом учебной и производственной практики.

- По данным следствия, этот «бизнес» работал с 2019 года. Руководители колледжа без обучения и проверки знаний выдавали желающим свидетельства о присвоении им квалификации. Брали за свои «услуги» от 4 до 15 тысяч рублей, - рассказывают «КП-Волгоград» в региональном СУ СК РФ. - Известно, что бланки официальных документов они печатали на типографии своего знакомого, затем вносили туда анкетные данные псевдо-студентов, и заверяли их подписью и оттиском гербовой печати техникума. Вёлся даже учет лиц, «купивших» специальность, на случай поступления запроса о прохождении ими обучения.

Следователи уже завели на ушлых преподавателей уголовное дело по статье «получение взятки, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

- По ходатайству следователя исполняющий обязанности директора техникума заключен под стражу. Ведется расследование, - добавляют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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